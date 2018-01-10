"Эвертон" близок к подписанию одного из самых быстрых игроков планеты

"Эвертон" не прочь усилить свой атакующий потенциал. По информации Daily Mail, "ириски" планируют пригласить нападающего "Арсенала" Тео Уолкотта.

Ранее интерес к 28-летнему форварду приписывали "Саутгемптону", где Тео начинал свою карьеру и в далеком 2006-м дебютировал в чемпионате Англии. Тем не менее, "святые" не готовы тягаться с ливерпульским клубом в аспекте финансовых возможностей.

Сообщается, что "Эвертон" заплатит за игрока 20 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, Уолкотт сможет получать на "Гудисон Парк" те же 110 тысяч фунтов стерлингов, что и сейчас в "Арсенале".

Напомним, Тео выпал из основной обоймы Арсена Венгера, отчего принял участие лишь в 5 матчах нынешнего розыгрыша Премьер-лиги. Результативными действиями так и не отметился.