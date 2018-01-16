Кому достался номер Ярмоленко в "Динамо"

Украинский полузащитник киевского Динамо 19-летний Николай Шапаренко сменил номер в клубе.

Теперь длинноволосый футболист будет играть в составе "сине-белых" под 10 номером. Ранее игрок выходил на поле с цифрой 40 на спине.

Также с номерами определились и новички киевского клуба. Руслан Ротань, сменивший Славию на Динамо, примерил 17 номер, а Артем Шабанов, который перешел в стан "сине-белых" из Олимпика, будет играть с цифрой 30 на спине.