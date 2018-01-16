Трансфер Санчеса: в сделку может подключиться Мхитарян
Новости спорта: Нападающий Арсенала Алексис Санчес все ближе к переходу в Манчестер Юнайтед.
Арсенал и Манчестер Юнайтед уже в ближайшее время могут провести громкий трансфер. Лидер "канониров" Алексис Санчес уже согласовал контракт с манкунианцами, сообщает Sky Sports.
Арсенал смирился с потерей Санчеса, но взамен хочет подписать Генриха Мхитаряна. Сообщается, что сейчас армянский хавбек ведет переговоры с лондонским клубом об условиях личного контракта.
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Добавим, что Мхитарян не попал в заявку МЮ на вчерашний матч АПЛ против Сток Сити.
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Напомним, кроме Мхитаряна, Арсенал хочет также подписать Обамеянга.