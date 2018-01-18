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Украинец Малиновский поучаствовал в красивом голе "Генка" (Видео)

Руслан Малиновский
00:09 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Украинский хавбек Руслан Малиновский отметился результативной передачей за Генк.

В поединке 21 тура чемпионата Бельгии Генк на выезде обыграл Остенде со счетом 2:1.

Один из мячей команды выдался довольно эффектным и был забит после дальнего удара Маркуса Ингвартсена.

Примечательно, что в данном эпизоде ассистентом Маркуса выступил украинский хавбек Руслан Малиновский.

Отметим, что Руслан появился на поле в основном составе и отыграл до финального свистка.

После 21-го тура Генк с 32 очками в активе занимает 5 строчку в турнирной таблице чемпионата Бельгии, отставая от лидирующего Брюгге на 21 пункт.

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Новости спорта, Видео, Новости футбола, Руслан Малиновский, ФК Генк, Футбол.
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