Украинец Малиновский поучаствовал в красивом голе "Генка" (Видео)

В поединке 21 тура чемпионата Бельгии Генк на выезде обыграл Остенде со счетом 2:1.

Один из мячей команды выдался довольно эффектным и был забит после дальнего удара Маркуса Ингвартсена.

Примечательно, что в данном эпизоде ассистентом Маркуса выступил украинский хавбек Руслан Малиновский.

Отметим, что Руслан появился на поле в основном составе и отыграл до финального свистка.

После 21-го тура Генк с 32 очками в активе занимает 5 строчку в турнирной таблице чемпионата Бельгии, отставая от лидирующего Брюгге на 21 пункт.