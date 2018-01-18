"Реал" хочет создать в атаке убийственное трио

Как сообщает Marca, руководство мадридского Реала летом планирует провести масштабную трансферную кампанию.

Так, президент "сливочных" Флорентино Перес хочет полностью поменять линию атаки, сделав лидером команды Неймара. За бразильского форварда из ПСЖ мадридцы готовы выложить до 400 миллионов евро.

Еще одним приобретением может стать полузащитник Челси Эден Азар, который до сих пор не продлил контракт с лондонским клубом. Его игрой восхищается главный тренер Реала Зинедин Зидан.

Наконец, место центрфорварда должен занять нападающий Баварии Роберт Левандовски, которого может заинтересовать новый вызов в карьере.