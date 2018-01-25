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Роналду: "Реал" крепок духом

Криштиану Роналду
23:18 Чт, 25 Январь 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Криштиану Роналду решил подбодрить свою команду.

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду решил подбодрить команду, которая последнее время выступает не лучшим образом, оставив сообщение в своём "твиттере". Накануне мадридцы проиграли "Леганесу" в четвертьфинале Кубка Испании (1:2) и вылетели из турнира.

"Команда крепкая духом. Команда с мужеством мадридистов. У нас впереди ещё много битв, которые нужно выиграть", — говорится в сообщении.

Ближайший матч "Реал" проведёт в чемпионате Испании 27 января. В 21-м туре мадридцы на выезде сыграют против "Валенсии".

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Новости футбола, ФК Реал, Футбол.
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