Роналду: "Реал" крепок духом

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду решил подбодрить команду, которая последнее время выступает не лучшим образом, оставив сообщение в своём "твиттере". Накануне мадридцы проиграли "Леганесу" в четвертьфинале Кубка Испании (1:2) и вылетели из турнира.

"Команда крепкая духом. Команда с мужеством мадридистов. У нас впереди ещё много битв, которые нужно выиграть", — говорится в сообщении.

Ближайший матч "Реал" проведёт в чемпионате Испании 27 января. В 21-м туре мадридцы на выезде сыграют против "Валенсии".