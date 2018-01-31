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"Рома" нацелилась на игрока "Манчестер Юнайтед"

Дэйли Блинд
14:03 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Римский клуб ищет усиление перед плей-офф Лиги чемпионов

Защитник "Манчестер Юнайтед" Дэйли Блинд согласился на переход в «Рому». В данный момент представители римского клуба ведут переговоры о трансфере нидерландца с английской командой.

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В текущем сезоне Блинд сыграл всего 5 матчей в чемпионате Англии. 19 января он получил небольшое повреждение на тренировке, сроки восстановления не уточнялись.

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Добавим, что «Рома» потеряла своего защитника Эмерсон Палмери, который перешел в «Челси».

Напомним, римский клуб станет соперником донецкого «Шахтера» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матчи пройдут 21 февраля (Харьков) и 13 марта (Рим).

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Новости спорта, Дейли Блинд, Лига Чемпионов, Новости футбола, Трансферы, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Рома, ФК Шахтер, Футбол.
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