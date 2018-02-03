Футбол. Прогноз и ставки букмекеров на матч "Атлетико" – "Валенсия"

Мадридский "Атлетико" в воскресенье, 4 февраля, на домашнем стадионе проведет поединок против "Валенсии" в рамках 22-го тура чемпионата Испании.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является команда Диего Симеоне.

Так, букмекеры из компании bet365 на победу "Атлетико" принимают ставки с коэффициентом 1,44. Успех гостей оценивается в 7,5. Вероятность ничейного результата – 4,33.

Букмекерская контора WilliamHill также считает "Атлетико" фаворитом матча. На триумф "матрасников" принимаются ставки с коэффициентом 1,5, на ничейный исход поединка – 4,0, а на победу "Валенсии" – 7,0.

Отметим, что матч "Атлетико" – "Валенсия" в рамках 22-го тура испанской Примеры состоится 4 февраля на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.