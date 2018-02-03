Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Евро-2018 по футзалу: Азербайджан громит Францию и выходит в 1/4 финала Евро-2018 по футзалу: Азербайджан громит Францию и выходит в 1/4 финала
Новости: Украинские легкоатлеты выиграли престижный турнир в Лос-Анджелесе Украинские легкоатлеты выиграли престижный турнир в Лос-Анджелесе
Новости: Десятка самых дорогих трансферов зимы 2018 Десятка самых дорогих трансферов зимы 2018
Новости: Стала известна заявка "Динамо" на матчи плей-офф Лиги Европы Стала известна заявка "Динамо" на матчи плей-офф Лиги Европы
X

Футбол. Прогноз и ставки букмекеров на матч "Атлетико" – "Валенсия"

Атлетико – Валенсия
00:02 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Поединок между мадридским "Атлетико" и "Валенсией" пройдет 4 февраля в рамках 22 тура чемпионата Испании по футболу.

Мадридский "Атлетико" в воскресенье, 4 февраля, на домашнем стадионе проведет поединок против "Валенсии" в рамках 22-го тура чемпионата Испании.

Италия сыграла вничью с Сербией на Евро-2018 по футзалу
Италия сыграла вничью с Сербией на Евро-2018 по футзалуЧитать полностью

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является команда Диего Симеоне.

Так, букмекеры из компании bet365 на победу "Атлетико" принимают ставки с коэффициентом 1,44. Успех гостей оценивается в 7,5. Вероятность ничейного результата – 4,33.

Букмекерская контора WilliamHill также считает "Атлетико" фаворитом матча. На триумф "матрасников" принимаются ставки с коэффициентом 1,5, на ничейный исход поединка – 4,0, а на победу "Валенсии" – 7,0.

Легендарный футболист "Барселоны" высказался касательно поступков Неймара

Отметим, что матч "Атлетико" – "Валенсия" в рамках 22-го тура испанской Примеры состоится 4 февраля на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Атлетико – Валенсия, Новости футбола, ФК Атлетико М, ФК Валенсия, Футбол, Чемпионат Испании.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Каролин Возняцки - первая ракетка мирового тенниса, которая могла бы стать моделью (Фото)

Каролин Возняцки - первая ракетка мирового тенниса, которая могла бы стать моделью (Фото)
Эбби Элински - американская футболистка, которая покоряет шикарной фигурой (Фото)

Эбби Элински - американская футболистка, которая покоряет шикарной фигурой (Фото)
Слезы Федерера и другие фото финала Australian Open-2018

Слезы Федерера и другие фото финала Australian Open-2018
Усик - Бриедис: яркие моменты тяжелой победы украинца (Фото)

Усик - Бриедис: яркие моменты тяжелой победы украинца (Фото)
Все тату Александра Усика (Фото)

Все тату Александра Усика (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Казаки будут патрулировать территорию одного из стадионов во время ЧМ-2018 Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов в Киеве Зинченко внесен в заявку "Ман Сити" на матчи плей-офф Лиги чемпионов

Последние новости

Наверное, боги сошли с ума: самые забавные жизненные неприятности На строительство моста через Сухой Лиман выделят 30 млн гривен "Олимпик" объявил о подписании двух защитников
Сегодня читают в спорте
01 Гассиев – Дортикос: битва взглядов (Видео)
02 Известный комментатор: Любой боец проиграет Ломаченко
03 Агент Фомина рассказал о контракте форварда с "Шахтером"
04 Бой Поветкин - Прайс пройдет в Кардиффе
05 "Олимпик" объявил о подписании двух защитников
Новости сегодня
02:43 Российского хакера экстрадировали в США
02:29 Мхитарян заявлен на Лигу Европы под 77-м номером
02:02 В результате падения вертолета в Канаде погибли три человека
01:34 Во Львове погиб рабочий во время земляных работ
01:07 Новый летательный аппарат Bell V-280 Valor совершил испытательный полет (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Гройсман пообещал не менять цены за газ для населения Гройсман пообещал не менять цены за газ для населения
Новости: Трамп выдвинул обвинения ФБР и Минюсту США Трамп выдвинул обвинения ФБР и Минюсту США
Новости: Адвокаты обжалуют в суде приговор Саакашвили Адвокаты обжалуют в суде приговор Саакашвили
Новости: Продукты-антидепрессанты, которые делают нас счастливее Продукты-антидепрессанты, которые делают нас счастливее
Добавить комментарий
0