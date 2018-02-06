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Зинченко: Я начинаю понимать свою роль в "Манчестер Сити"

Александр Зинченко
14:38 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграмм

Новости спорта: Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что желает стать универсальным футболистом.

По ходу нынешнего сезона украинский хавбек по заданию наставника Хосепа Гвардиолы играет на позиции левого защитника.

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«Я начинаю понимать свою роль в „Манчестер Сити“. Центральный полузащитник должен быть способен сыграть на любой позиции. Например, Фернандиньо может играть на любой позиции и хорошо на них смотрится. Игра защите на фланге добавляет новых навыков моей игре», – цитирует Зинченко Sky Sports.

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл за свою команду восемь матчей во всех турнирах.

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Новости спорта, Александр Зинченко, АПЛ, ФК Манчестер Сити, Футбол.
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