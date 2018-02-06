Зинченко: Я начинаю понимать свою роль в "Манчестер Сити"

По ходу нынешнего сезона украинский хавбек по заданию наставника Хосепа Гвардиолы играет на позиции левого защитника.

«Я начинаю понимать свою роль в „Манчестер Сити“. Центральный полузащитник должен быть способен сыграть на любой позиции. Например, Фернандиньо может играть на любой позиции и хорошо на них смотрится. Игра защите на фланге добавляет новых навыков моей игре», – цитирует Зинченко Sky Sports.

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл за свою команду восемь матчей во всех турнирах.