Зинченко: Я начинаю понимать свою роль в "Манчестер Сити"
Новости спорта: Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что желает стать универсальным футболистом.
По ходу нынешнего сезона украинский хавбек по заданию наставника Хосепа Гвардиолы играет на позиции левого защитника.
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«Я начинаю понимать свою роль в „Манчестер Сити“. Центральный полузащитник должен быть способен сыграть на любой позиции. Например, Фернандиньо может играть на любой позиции и хорошо на них смотрится. Игра защите на фланге добавляет новых навыков моей игре», – цитирует Зинченко Sky Sports.
В нынешнем сезоне Зинченко сыграл за свою команду восемь матчей во всех турнирах.