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Стала известна сумма, которую получил "Черноморец" за аренду Хобленко

Алексея Хобленко
02:54 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Кругленькую сумму получил за аренду Алексея Хобленко одесский "Черноморец" от польского "Леха".

Познаньский Лех потратил на полугодовую аренду нападающего Черноморца Алексея Хобленко 100 тысяч евро, сообщает программа ТаТоТаке.

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Кроме того, в случае выкупа игрока поляки должны заплатить одесситам 300 тысяч евро, также "моряки" получат свой процент с перепродажи футболиста в другой клуб.

Напомним, Алексей Хобленко перешел в Лех в январе 2018 года, за который уже успел забить 2 гола в товарищеских поединках.

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Новости спорта, Алексея Хобленко, Новости футбола, ФК Лех, ФК Черноморец, Футбол.
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