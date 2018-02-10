Стала известна сумма, которую получил "Черноморец" за аренду Хобленко

Познаньский Лех потратил на полугодовую аренду нападающего Черноморца Алексея Хобленко 100 тысяч евро, сообщает программа ТаТоТаке.

Кроме того, в случае выкупа игрока поляки должны заплатить одесситам 300 тысяч евро, также "моряки" получат свой процент с перепродажи футболиста в другой клуб.

Напомним, Алексей Хобленко перешел в Лех в январе 2018 года, за который уже успел забить 2 гола в товарищеских поединках.