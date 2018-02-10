Стала известна сумма, которую получил "Черноморец" за аренду Хобленко
Новости спорта: Кругленькую сумму получил за аренду Алексея Хобленко одесский "Черноморец" от польского "Леха".
Познаньский Лех потратил на полугодовую аренду нападающего Черноморца Алексея Хобленко 100 тысяч евро, сообщает программа ТаТоТаке.
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Кроме того, в случае выкупа игрока поляки должны заплатить одесситам 300 тысяч евро, также "моряки" получат свой процент с перепродажи футболиста в другой клуб.
Напомним, Алексей Хобленко перешел в Лех в январе 2018 года, за который уже успел забить 2 гола в товарищеских поединках.