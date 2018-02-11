"Ювентус" теряет защитника накануне игры с "Тоттенхэмом"

Центральный защитник "Ювентуса" Андреа Бардзальи может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".

Бардзальи не участвовал в воскресной тренировке команды из-за проблемы с мышцей. Несмотря на то, что это всего лишь синяк, медики команды высказывают обеспокоенность нынешним состоянием игрока.

Таким образом Бардзальи может пополнить список игроков, которые не сыграют со "шпорами". Как известно, из-за травмы маловероятно появление в составе в этом матче нападающего Пауло Дибалы, который работал по индивидуальной программе.

Также во вторник вечером не сыграют Хуан Куадрадо, Бенедикт Хеведес и Блез Матюиди.