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Луис Адриано: Я очень рад, что в прошлом выигрывал Лигу Европы

Луис Адриано
02:09 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Экс-форвард "Шахтера" Луис Адриано прокомментировал предстоящий матч его команды в Лиге Европы.

Нападающий "Спартака" Луис Адриано поделился ожиданиями от противостояния с "Атлетиком" в 1/16 финала Лиги Европы, а также выразил желание помочь команде дойти до финала турнира.

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"У "Атлетика" есть игровая практика в испанском чемпионате, он должен быть в хорошей физической форме. У него нет длительной паузы, а мы два месяца без футбола. В этом их преимущество, но мы приложим все усилия, чтобы тоже быть на ходу. Мы знаем, что это будет очень сложное противостояние. Нам нужно превзойти соперника в желании и психологии, чтобы показать наш лучший футбол.

Я очень рад, что в прошлом выигрывал Лигу Европы. Чтобы достичь наших целей, мы должны всегда сохранять максимальную концентрацию на поле. Отдам все силы, чтобы забивать голы и помочь "Спартаку" выйти в финал", — цитирует Адриано официальный сайт УЕФА.

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Первый матч "Спартак" и "Атлетик" проведут в Москве 15 февраля.

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Новости спорта, Лига Европы, Луис Адриано, Новости футбола, ФК Спартак, Футбол.
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