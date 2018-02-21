Лидер "Ромы" пришел на интервью в трусах
Новости спорта: Раджа Наингголан в необычном виде пришел на интервью, хотя в кадре выглядел прилично.
Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан в очень оригинальном виде вышел на интервью официальному каналу UEFA.
Футболист, который, наверняка, окажется в основном составе Ромы на матч с Шахтером, вышел из раздевалки в трусах и футболке.
Интересно, что для комментария на камеру этого было достаточно, чтобы выглядеть прилично.
Behind the scenes pic.twitter.com/ngY5gP6Q8F
— 101 Great Goals (@101greatgoals) 21 февраля 2018 г.
Напомним, первый поединок Шахтер – Рома состоится в Харькове на стадионе ОСК Металлист в 21:45 по киевскому времени. Транслировать встречу будет ТРК Украина. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.