Рамос установил рекорд Примеры по желтым карточкам
Новости спорта: Защитник Реала Серхио Рамос — безоговорочно главный грубиян Примеры.
Рамос получил рекордную, 163-ю желтую карточку в поединке против Леганеса.
Таким образом Серхио вышел на чистое первое место по количеству горчичников.
Предыдущим рекордсменом был Альберто Лопо из Химнастика – 162 предупреждения.
Титул главного эксперта по желтым карточкам Серхио присовокупил к рекорду Ла Лиги по красным – его удаляли с поля 19 раз.
Реал в матче с Леганесом одержал победу 3:1, а сам Рамос отличился с пенальти под занавес поединка.