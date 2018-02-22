Рамос установил рекорд Примеры по желтым карточкам

Рамос получил рекордную, 163-ю желтую карточку в поединке против Леганеса.

Таким образом Серхио вышел на чистое первое место по количеству горчичников.

Предыдущим рекордсменом был Альберто Лопо из Химнастика – 162 предупреждения.

Титул главного эксперта по желтым карточкам Серхио присовокупил к рекорду Ла Лиги по красным – его удаляли с поля 19 раз.

Реал в матче с Леганесом одержал победу 3:1, а сам Рамос отличился с пенальти под занавес поединка.