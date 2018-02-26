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Шевченко рассказал о товарищеских матчах сборной Украины в 2018 году

Андрей Шевченко
04:56 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Главный тренер национальной сборной Украины прокомментировал ближайшие матчи команды.

"Мы соберемся в Киеве 19-го и 20-го марта, проведем тут, скорее всего, открытую тренировку и отправимся в Испанию. Там 23-го числа сыграем с Саудовской Аравией, а 27-го в Бельгии — с командой Японии.

Мы общались в Харькове с Мирчей Луческу. Скорее всего, игры с Турцией в конце мая или начале июня не будет, с Бразилией тоже. Нет смысла в самом конце сезона загружать ребят перед отпуском, мы сделаем акценты на второй половине года, ближе к официальным стартам.

С остальными потенциальными соперниками, возможно и с итальянцами, будем вести переговоры на конец лета или уже на осень", – цитирует Шевченко Footboom.

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Новости спорта, Андрей Шевченко, Новости футбола, Сборная Украины, Футбол.
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