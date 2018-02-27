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Футбол. УЕФА хочет ввести четвертую замену

УЕФА
05:02 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: УЕФА осталось довольно результатами тестирования четвертой замены в матчах молодежных и юниорских чемпионатов Европы.

Руководство УЕФА осталось довольно результатами тестирования четвёртой замены в матчах молодёжных и юниорских чемпионатов Европы, а также первенств Европы среди женщин, и готово ввести правило на постоянной основе.

По сообщениям Marca, УЕФА беспокоится за здоровье футболистов в связи с насыщенным расписанием игр команд и большой физической нагрузкой и считает четвёртую замены необходимым нововведением. Правило может появиться уже в скором времени во всех матчах, проходящих под эгидой УЕФА.

В прошлом году футбольная ассоциация Англии (FA) разрешила проводить замену в дополнительное время матчей Кубка Англии, начиная со стадии четвертьфинала.

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Новости спорта, Новости футбола, УЕФА, Футбол, Четвертая замена в футболе.
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