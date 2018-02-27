Футбол. УЕФА хочет ввести четвертую замену

Руководство УЕФА осталось довольно результатами тестирования четвёртой замены в матчах молодёжных и юниорских чемпионатов Европы, а также первенств Европы среди женщин, и готово ввести правило на постоянной основе.

По сообщениям Marca, УЕФА беспокоится за здоровье футболистов в связи с насыщенным расписанием игр команд и большой физической нагрузкой и считает четвёртую замены необходимым нововведением. Правило может появиться уже в скором времени во всех матчах, проходящих под эгидой УЕФА.

В прошлом году футбольная ассоциация Англии (FA) разрешила проводить замену в дополнительное время матчей Кубка Англии, начиная со стадии четвертьфинала.