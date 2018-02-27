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"Фигу и Руй Кошта": Роналду назвал своих кумиров

Криштиану Роналду
17:01 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Пятикратный обладатель Золотого мяча намерен победить на чемпионате мира в России.

Нападающий мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что он никогда не думал, что его карьера будет такой замечательной.

"Если вы спросите меня, хочу ли я снова выиграть что-нибудь, отвечу, что хочу одержать победу на чемпионате мира. Но если бы мне пришлось завершить карьеру прямо сейчас, я был бы очень горд и счастлив. Никогда не думал, что моя карьера будет такой замечательной.

Роналду забил 300 голов в Примере, сделав это быстрее, чем Месси

Я всегда ассоциирую себя с людьми, которые любят меня, поддерживают и всегда рядом со мной. Марсело и Каземиро сказали мне, что в Бразилии меня поддерживают многие люди. Это меня радует.

У меня всегда была цель стать профессиональным футболистом и играть за сборную Португалии. Я смотрел на Руя Кошту, Фернандо Коуту, Фигу и думал, что хочу играть рядом с ними", – цитирует португальца Marca.

Ранее Криштиану Роналду заявил, что добился всего, о чем мог только мечтать.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Новости футбола, Сборная Португалии, Фигу, Футбол.
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