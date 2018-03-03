Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Футбол. Где смотреть матчи 22-го тура чемпионата Украины Где смотреть матчи 22-го тура чемпионата Украины
Новости: Украинка Цуренко вышла в полуфинал теннисного турнира в Акапулько Украинка Цуренко вышла в полуфинал теннисного турнира в Акапулько
Новости: Прыгуньи в высоту Левченко и Геращенко остались без медалей ЧМ по легкой атлетике Прыгуньи в высоту Левченко и Геращенко остались без медалей ЧМ по легкой атлетике
Новости: Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/2 финала Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/2 финала
X

Обамеянг разочарован играми "Арсенала" против "Ман Сити"

Пьер-Эмерик Обамеянг
04:34 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг раскритиковал команду после матчей против "горожан".

"Мы очень разочарованы. По-моему, в этом матче не было позитивов. Мы не довольны своими выступлениями в двух матчах против Манчестер Сити. У нас не получилось забить гол, который дал бы нам преимущество. Ведь мы же знаем, что Сити очень хорошо играет.

Это, пожалуй, лучшая команда в мире в плане стиля, поэтому нелегко, когда не получается забить гол, нужна дополнительная энергия. Возможно, кто-то из игроков играл без надежды", – цитирует Обамеянга Goal.com.

Легенда "Челси" может войти в тренерский штаб "аристократов"

Напомним, за последнюю неделю Арсенал дважды крупно проиграл Манчестер Сити с одинаковым счетом 0:3. Сначала "канониры" уступили в финале Кубка лиги, а затем в 28 туре АПЛ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, Пьер-Эмерик Обамеянг, ФК Арсенал (Лондон), ФК Манчестер Сити, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве

Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве
В Формуле-1 срываются тесты из-за снега (Фото)

В Формуле-1 срываются тесты из-за снега (Фото)
Футболист "Днепра" закрутил роман со звездой сериала "Школа"

Футболист "Днепра" закрутил роман со звездой сериала "Школа"
Свитолина - Касаткина: яркие моменты финального матча в Дубае (Фото)

Свитолина - Касаткина: яркие моменты финального матча в Дубае (Фото)
Забавные и яркие болельщики Олимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Забавные и яркие болельщики Олимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Тренер по физподготовке сборной Бразилии о травме Неймара "Шахтер" арендовал форварда "Ман Сити" Экс-игрок "Динамо" продолжит карьеру в Первой лиге

Последние новости

Ибрагимович сам решит, покидать ли ему "МЮ" в ближайшее трансферное окно Леся Никитюк показала стройные ноги в дизайнерском платье Чем опасна длительная депрессия
Сегодня читают в спорте
01 Палкин: Провокации в адрес "Шахтера" на теме патриотизма
02 Усик рассказал, как собирается подготовиться к бою с Джошуа
03 "Олимпик" объявил о подписании Вуковича
04 Дом легенды "Барселоны" стал причиной отмены расширения аэропорта в Каталонии
05 Агент: Балотелли готов вернуться в Италию
Новости сегодня
06:01 Ученые похвастались созданием нового робота с искусственным интеллектом
04:09 Как выглядят сложные авиапосадки глазами пилотов (Видео)
03:54 Уморительные демотиваторы, что заставят вас смеяться до слез
03:51 США продлили санкции против Венесуэлы
03:42 ФА предъявила обвинения в адрес "Ман Сити"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трамп продлил санкции против РФ Трамп продлил санкции против РФ
Новости: Гройсман: Ситуация с газом контролируемая Гройсман: Ситуация с газом контролируемая
Новости: Геращенко недовольна пресс-конференцией Януковича Геращенко недовольна пресс-конференцией Януковича
Новости: Завтра весь мир отмечает Всемирный день писателя Завтра весь мир отмечает Всемирный день писателя
Добавить комментарий
0