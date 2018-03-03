Обамеянг разочарован играми "Арсенала" против "Ман Сити"
Новости спорта: Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг раскритиковал команду после матчей против "горожан".
"Мы очень разочарованы. По-моему, в этом матче не было позитивов. Мы не довольны своими выступлениями в двух матчах против Манчестер Сити. У нас не получилось забить гол, который дал бы нам преимущество. Ведь мы же знаем, что Сити очень хорошо играет.
Это, пожалуй, лучшая команда в мире в плане стиля, поэтому нелегко, когда не получается забить гол, нужна дополнительная энергия. Возможно, кто-то из игроков играл без надежды", – цитирует Обамеянга Goal.com.
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Напомним, за последнюю неделю Арсенал дважды крупно проиграл Манчестер Сити с одинаковым счетом 0:3. Сначала "канониры" уступили в финале Кубка лиги, а затем в 28 туре АПЛ.