Обамеянг разочарован играми "Арсенала" против "Ман Сити"

"Мы очень разочарованы. По-моему, в этом матче не было позитивов. Мы не довольны своими выступлениями в двух матчах против Манчестер Сити. У нас не получилось забить гол, который дал бы нам преимущество. Ведь мы же знаем, что Сити очень хорошо играет.

Это, пожалуй, лучшая команда в мире в плане стиля, поэтому нелегко, когда не получается забить гол, нужна дополнительная энергия. Возможно, кто-то из игроков играл без надежды", – цитирует Обамеянга Goal.com.

Напомним, за последнюю неделю Арсенал дважды крупно проиграл Манчестер Сити с одинаковым счетом 0:3. Сначала "канониры" уступили в финале Кубка лиги, а затем в 28 туре АПЛ.