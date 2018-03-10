Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Медальный зачет 10 марта на Паралимпиаде-2018 Медальный зачет 10 марта на Паралимпиаде-2018
Новости: Украина заняла четвертое место в смешанной эстафете Контиолахти Украина заняла четвертое место в смешанной эстафете Контиолахти
Новости: Украинская биатлонистка Журавок выиграла серебро на этапе Кубка IBU в России Украинская биатлонистка Журавок выиграла серебро на этапе Кубка IBU в России
Новости: "Днепр" - обладатель Кубка Украины по баскетболу "Днепр" - обладатель Кубка Украины по баскетболу
X

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" в матче за второе место
16:35 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» благодаря дублю Рашфорда.

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ливерпулем» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе манкунианцев в первом тайме дубль оформил нападающий Маркус Рашфорд. В середине второй половины игры защитник «МЮ» Эрик Бейи забил в собственные ворота, но уйти от поражения мерсисайдцы так и не сумели.

 Лучшие моменты 1 тайм

Паралимпиада-2018: расписание, медали, все новости

«МЮ» набрал 65 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» (60) — третий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, АПЛ, ФК Ливерпуль, ФК Манчестер Юнайтед.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом

Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом
Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве

Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве
В Формуле-1 срываются тесты из-за снега (Фото)

В Формуле-1 срываются тесты из-за снега (Фото)
Футболист "Днепра" закрутил роман со звездой сериала "Школа"

Футболист "Днепра" закрутил роман со звездой сериала "Школа"
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Тренер "Шахтера" назвал главную цель команды Месси впервые в сезоне пропустит матч "Барселоны" Тренер "Ромы": "Шахтер" по своему стилю больше похож на бразильскую команду

Последние новости

Виктория Бекхэм очень мило поздравила маму с днем рождения Паркер - о подготовке к бою с Джошуа Археологи нашли доказательства проживании викингов в Америке
Сегодня читают в спорте
01 Паралимпиада-2018: медальный зачет
02 Экс-игрок "Динамо": Шансы киевлян на проход в четвертьфинал не выросли
03 Вернидуб - главный претендент на пост наставника "Динамо"
04 "Лацио" останется без своих болельщиков в ответной игре против "Динамо"
05 Футбол. Где смотреть матчи чемпионата Украины 10 марта
Новости сегодня
18:20 Королева Елизавета II вышла в свет в ярком розовом платье
18:01 Полиция раскрыла подробности двух ночных погонь в Киеве
17:55 Объявлены претенденты на "Всемирный автомобиль года"
17:51 Шикарная фотосессия: красота и сила счастливых животных, которых спасли от плена (Фото)
17:49 Проведите время позитивно: вечерние анекдоты 10 марта
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: НАТО присвоило Украине статус страны-аспиранта НАТО присвоило Украине статус страны-аспиранта
Новости: Посол Чалый встретился с сенатором Эми Клобучар Посол Чалый встретился с сенатором Эми Клобучар
Новости: Синоптик прогнозирует в Украине неустойчивую погоду Синоптик прогнозирует в Украине неустойчивую погоду
Новости: Как похудеть с помощью рисовой диеты Как похудеть с помощью рисовой диеты
Добавить комментарий
0