"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" в матче за второе место

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ливерпулем» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе манкунианцев в первом тайме дубль оформил нападающий Маркус Рашфорд. В середине второй половины игры защитник «МЮ» Эрик Бейи забил в собственные ворота, но уйти от поражения мерсисайдцы так и не сумели.

Лучшие моменты 1 тайм

«МЮ» набрал 65 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» (60) — третий.