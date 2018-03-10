"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" в матче за второе место
Новости спорта: «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» благодаря дублю Рашфорда.
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ливерпулем» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе манкунианцев в первом тайме дубль оформил нападающий Маркус Рашфорд. В середине второй половины игры защитник «МЮ» Эрик Бейи забил в собственные ворота, но уйти от поражения мерсисайдцы так и не сумели.
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«МЮ» набрал 65 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» (60) — третий.