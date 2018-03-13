Итальянский скаут: "В Риме побаиваются Шахтер"

Итальянский скаут, уроженец Украины Алекс Великих, который является представителем «Ливорно», рассказал о настроениях в Италии перед матчами с украинскими командами.

— В Риме побаиваются «Шахтер»?

— Да. Они ждут противостояния с бразильской по своей игре командой из Украины. Хозяева бояться пропустить мяч. А сами считают, что наиболее слабое звено у сопернка украинская защитная линия. У гостей есть небольшое преимущество в виде минимальной домашней победы. Да и состав у горняков более сыгран. Эти составляющие должны помочь донетчанам добиться нужного результата.

— А «Лацио» с опаской отправится в гости к «Динамо»?

— Думаю, да, поскольку серия неудачных матчей команды затянулась. В «Кальяри» гол Чиро Иммобиле в компенсированное время спас римлян от поражения. Я был приятно удивлен ничьей «Динамо» в выездном матче. Но все равно, больше процентов отдаю на проход «Лацио». Киевлянам будет сложно, их команда только строится…

— Итальянцы следят за украинским рынком?

— Скорее за бразильскими игроками, выступающими в Украине. Марлос и Тайсон на карандаше у многих клубов. Но есть тенденция к улучшению. Два молодых футболиста, представляющих «Шахтер» и «Динамо» интересны Сампдории и Фиорентине.

Два года назад «Рома» предлагала «Шахтеру» за Аусси большие деньги, однако в то время, на этой почве или нет, не знаю, но у клуба с игроком произошел конфликт. А пришедший в этот период в «Рому» руководить скаутингом человек, не захотел начинать свою работу с такой запутанной ситуации.

Сейчас в составе «Шахтера» U-19 есть молодой футболист, который интересен в Италии. «Сампдория» предлагает за него 2,5 миллиона, но донецкий клуб считает, что разговор нужно начинать с трех миллионов…

— Слышал об интересе к Ордецу.

— Это было еще в 2014 году, когда Иван получал хорошую прессу по выступлениям на молодежном уровне. Но дальше разговоров тогда дело не зашло.

— Как вообще в Италии оценивают уровень украинских футболистов?

— Самая большая проблема, это отсутствие паспорта гражданина Евросоюза. Плюс, не нужно забывать, что цены на украинских игроков в основном завышены, а это является немаловажным фактором при трансферном интересе.