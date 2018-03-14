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"Удивительный день": Роналду с любимой сбежали в горы

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
10:28 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Криштиану Роналду и Джорджина Родригес провели вместе день.

Криштиану Роналду решил воспользоваться выходным днем в Реале, чтобы провести романтический день со своей подругой Джорджиной Родригес.

Пара сбежала от всех в заснеженные горы, оставив дома даже детей.

Отдых у пары получился по-настоящему активный и насыщенный. Роналду с любимой покатались на снегоходе, полетали на вертолете, поужинали в ресторане, а также искупались в бассейне под открытым небом.

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"Удивительный день", - подписал кадр Роналду, на котором он с Джорджиной позирует в бассейне. 

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Новости спорта, Джорджина Родригес, Криштиану Роналду, ФК Реал Мадрид, Футбол.
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