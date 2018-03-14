"Удивительный день": Роналду с любимой сбежали в горы
Новости спорта: Криштиану Роналду и Джорджина Родригес провели вместе день.
Криштиану Роналду решил воспользоваться выходным днем в Реале, чтобы провести романтический день со своей подругой Джорджиной Родригес.
Пара сбежала от всех в заснеженные горы, оставив дома даже детей.
Отдых у пары получился по-настоящему активный и насыщенный. Роналду с любимой покатались на снегоходе, полетали на вертолете, поужинали в ресторане, а также искупались в бассейне под открытым небом.
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"Удивительный день", - подписал кадр Роналду, на котором он с Джорджиной позирует в бассейне.