"Удивительный день": Роналду с любимой сбежали в горы

Криштиану Роналду решил воспользоваться выходным днем в Реале, чтобы провести романтический день со своей подругой Джорджиной Родригес.

Пара сбежала от всех в заснеженные горы, оставив дома даже детей.

Отдых у пары получился по-настоящему активный и насыщенный. Роналду с любимой покатались на снегоходе, полетали на вертолете, поужинали в ресторане, а также искупались в бассейне под открытым небом.

"Удивительный день", - подписал кадр Роналду, на котором он с Джорджиной позирует в бассейне.