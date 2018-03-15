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Маркевич - о вылете "Шахтера" из Лиги чемпионов

Мирон Маркевич
02:34 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Мирон Маркевич считает, что "горняки" полностью провалили матч в Риме

– Мирон Богданович, вы разочарованы вылетом Шахтера от Ромы?

– Конечно. "Горнякам" игра вроде удавалась. Считаю, что все нужно было решать в Харькове. А вчера Рома грамотно построила игру. Они прекрасно понимали, что в открытый футбол с "горняками" не поиграешь, поэтому предпочли контратаки и свой момент использовали. А "горняки", к сожалению, нет. Хотя, повторюсь, игра удавалась, было преимущество в центре поля. Но тренер Ромы угадал с тактикой. Рома терпела, терпела, и дождалась своего момента.

– Паулу Фонсека просчитался? Возможно, Шахтеру стоило активнее идти в атаку?

– Не думаю. Еще раз говорю, что судьба этого противостояния должна была решиться в Харькове. Такие моменты нужно реализовывать.

– Ожидали ли вы большего от Марлоса, Тайсона, Бернарда?

– Да. Марлос, конечно, может играть сильнее. Тайсон – тоже. И все-таки я возлагал большие надежды на Феррейру. В Шахтера было существенное преимущество в центре поля, поэтому нападающему, который находится на острие, стоило активнее взаимодействовать с партнерами.

– Феррейра отличился некрасивым поступком – оттолкнул болбоя. Матч транслировался на очень широкую аудиторию ...

– Так, как поступил Феррейра, ни в коем случае делать нельзя. Даже если римские болбои немного передерживали мяч. Это не красит футболиста.

– Как вы можете в целом оценить выступление Шахтера в этом розыгрыше Лиги чемпионов?

– Команда выступила неплохо. Но были просчеты в обороне. Конечно, эту зону нужно укреплять.

– Каким вам видится ближайшее будущее Шахтера? Ожидаете ли существенного обновления состава?

– Я не знаю, кто останется, а кто уйдет. Отталкиваться нужно от того, кто покинет команду. Насколько мне известно, Фред уходит, Бернард – тоже. Возможно, еще кто-то. Вот когда это произойдет – можно будет о чем-то говорить. Конечно, им нужно искать замену. Такому игроку, как Фред, ее будет трудно найти.

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Новости спорта, Мирон Маркевич, Новости футбола, ФК Рома, ФК Шахтер, Футбол.
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