"Барселона" - "Челси": видео голов и обзор матча

Барселона в родных стенах не испытала проблем с Челси, обыграв лондонский клуб в родных стенах со счетом 3:0. Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Видео обзор матча Барселона — Челси:

Барселона — Челси 3:0 (первый матч — 1:1)

Голы: Месси, 3, 63, Дембеле, 20.

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Дембеле (Видаль, 67), Ракитич, Бускетс (Гомеш, 62), Иньеста (Паулиньо, 56) — Месси, Л. Суарес.

Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Мозес (Дзаппакоста, 67), Фабрегас, Канте, Алонсо — Виллиан, Жиру (Мората, 66), Азар (Педро, 82).

Предупреждения: Роберто — Виллиан, Жиру, Алонсо.