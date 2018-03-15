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"Барселона" - "Челси": видео голов и обзор матча
09:58 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Барселона обыграла Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Барселона в родных стенах не испытала проблем с Челси, обыграв лондонский клуб в родных стенах со счетом 3:0. Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Видео обзор матча Барселона — Челси:

Барселона — Челси 3:0 (первый матч — 1:1)

Голы: Месси, 3, 63, Дембеле, 20.

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Дембеле (Видаль, 67), Ракитич, Бускетс (Гомеш, 62), Иньеста (Паулиньо, 56) — Месси, Л. Суарес.

Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Мозес (Дзаппакоста, 67), Фабрегас, Канте, Алонсо — Виллиан, Жиру (Мората, 66), Азар (Педро, 82).

Предупреждения: Роберто — Виллиан, Жиру, Алонсо.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК Барселона, ФК Челси.
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