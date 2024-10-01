Не допускайте этих ошибок и капуста получится идеальной: основные неудачи во время заквашивания

Не допускайте этих ошибок

Наступил сезон вкусных горячих напитков, ароматной выпечки, а также — конечно же — квашеной капусты. Рецептов приготовления этого блюда существует множество, как и лайфхаков, помогающих упростить процесс приготовления.

В частности, недавно мы рассказывали, как можно ускорить нарезку капусты в разы, а сегодня хотим поделиться информацией по поводу ошибок, которые могут допускать хозяйки во время заквашивания этого овоща. Об этом сообщает "Телеграф".

Какие нюансы учесть во время заквашивания капусты

Комнатная температура

Для процесса квашения капусты достаточно 3-4 дней при температуре +22…+24 °C. После этого ее необходимо переместить в прохладное место, в противном случае продукт может безвозвратно испортиться.

Газообразование

Основная причина, почему квашеная капуста приобретает горький привкус, заключается в газах, выделяемых во время ферментации. Чтобы избежать этого, капусту нужно ежедневно прокалывать до дна с помощью шпажки или палочки для суши.

Гнет

Заквасить капусту без гнета невозможно, поскольку она должна быть полностью погружена в рассол, чтобы достичь желаемого результата.

Соль

Вкус квашеной капусты может значительно ухудшиться, если не добавить достаточное количество соли. Рекомендуется использовать 30 г соли на 1 кг капусты, иначе это отразится на качестве продукта.

Йодированная соль

Существует распространенное заблуждение: йодированная соль не подходит для приготовления квашеной капусты. Хотя некоторые хозяйки считают, что она сделает блюдо полезнее, на самом деле это не так.

Поздняя капуста

Поздние сорта капусты отличаются тем, что сахара в них скапливаются дольше. Необходимое количество сахаров формируется примерно до конца декабря, поэтому только с этого времени можно начинать квашение поздней капусты.

Раньше мы писали, как нельзя протыкать капусту. Эта ошибка может стоить вам заготовки.