Не припускайтеся цих помилок і капуста вийде ідеальною: основні невдачі під час заквашування

Не припускайтеся цих помилок

Настав сезон смачних гарячих напоїв, ароматної випічки, а також — безперечно — квашеної капусти. Рецептів приготування цієї страви існує безліч, як і лайфхаків, що допомагають спростити процес приготування.

Зокрема, нещодавно ми розповідали, як можна пришвидшити нарізання капусти в рази, а сьогодні хочемо поділитися інформацією щодо помилок, які можуть допускати господині під час заквашування цього овочу. Про це інформує "Телеграф".

Які нюанси врахувати під час заквашування капусти

Кімнатна температура

Для процесу квашення капусті достатньо 3-4 днів за температури +22…+24 °C. Після цього її необхідно перемістити в прохолодне місце, інакше продукт може безповоротно зіпсуватися.

Газоутворення

Основна причина, чому квашена капуста набуває гіркуватого присмаку, полягає в газах, що виділяються під час ферментації. Щоб уникнути цього, капусту потрібно щодня проколювати до дна за допомогою шпажки або палички для суші.

Гніт

Заквасити капусту без гніту неможливо, оскільки вона має бути повністю занурена в розсіл, щоб досягти бажаного результату.

Сіль

Смак квашеної капусти може суттєво погіршитися, якщо не додати достатню кількість солі. Рекомендується використовувати 30 г солі на 1 кг капусти, інакше це позначиться на якості продукту.

Йодована сіль

Існує розповсюджена помилка: йодована сіль не підходить для приготування квашеної капусти. Хоча деякі господині вважають, що вона зробить страву більш корисною, насправді це не так.

Пізня капуста

Пізні сорти капусти відрізняються тим, що цукри в них накопичуються триваліше. Необхідна кількість цукрів формується приблизно до кінця грудня, тому тільки з цього часу можна починати квашення пізньої капусти.

Раніше ми писали, як не можна протикати капусту. Ця помилка може коштувати вам заготівлі.