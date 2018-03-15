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Хаби Алонсо грозит 8 лет тюрьмы

Хаби Алонсо
18:56 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Легендарный хавбек Хаби Алонсо подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Бывший полузащитник сборной Испании, Ливерпуля, Реала и мюнхенской Баварии во второй раз обвинен в неуплате налогов. Впервые его обвиняли в 2015 году, но тогда Хаби Алонсо был оправдан.

Обвинение считает, что завершивший карьеру футболист не раскрывал своих доходов от имиджевых прав. Он уходил от уплаты налогов, поскольку все деньги проходили через фирму, которая зарегистрирована на острове Мадейра.

По информации El Confidential, прокурор требует, чтобы Алонсо сел в тюрьму на 8 лет и выплатил штраф в размере 8 миллионов евро.

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Бавария, ФК Реал, Футбол, Хаби Алонсо.
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