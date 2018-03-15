Фред: Не опускаем головы

"Горняки" на выезде проиграли Роме 0:1. Победы дончан в первом раунде 2:1 оказалось недостаточно, чтобы пройти дальше.

"В первом тайме демонстрировали неплохую игру. Могли провести и вторую половину в таком же темпе. К сожалению, допустили ошибки", — отметил Фред в интервью телеканалам Футбол 1/Футбол 2.

"Не опускаем головы. Теперь должны сосредоточиться на чемпионате. Хотим и в этом году выиграть титул".

"Что касается Марлоса, то был не его день. Но он все равно остается отличным футболистом. Марлос докажет это в ближайших матчах".

После 23 туров Премьер-лиги Шахтер опережает Динамо на шесть очков.