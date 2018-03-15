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"Динамо" - "Лацио": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

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"Динамо" - "Лацио"
19:24 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" - "Лацио" начнется в 20:00.

"Динамо" -:- "Лацио"

Первый матч 2:2

 

Составы команд:

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич, Шепелев, Буяльский, Морозюк, Мораес, Цыганков - Беседин.

"Лацио": Стракоша, Л. Фелипе, де Врей, Раду, Патрик, Пароло, Лукас Лейва, Альберто, Лулич,  Андерсон, Иммобиле.

"Динамо" - "Лацио": где смотреть матч

Сегодня, 15 марта, "Динамо" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы примет "Лацио". Подопечные Хацкевича в первом матче добыли многообещающую ничью, забив в Риме 2 гола. Киевляне подходят к игре в хорошем настроении: на днях динамовцы добыли победу над "Вересом" в чемпионате Украины. "Лацио", в свою очередь, между матчами с "Динамо" сыграл вничью с "Кальяри" (2:2) в рамках поединка Серии А. Между собой клубы за всю историю еврокубков успели сыграть 3 раза: дважды сильнее оказывались римляне, в последнем матче команды сыграли вничью.

Прогноз на матч "Динамо" - "Лацио" от букмекеров

За день до игры наставники команд пообщались с прессой. 

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что его команда будет играть сегодня за честь клуба, за Киев.

Александр Хацкевич

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги считает "Динамо" - сильной командой с европейскими традициями, которая играет не от обороны.

 Симоне Индзаги

Накануне матча футболисты и тренерский штаб "Лацио" проинспектировали газон на НСК "Олимпийский".

Перед поединком с "Лацио" киевляне провели тренировку, первые 15 минут которой были открыты для журналистов:

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