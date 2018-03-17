Селезнев снова забивает, но его клуб в драматичной развязке упускает победу

В 26 туре чемпионата Турции "Генчлерберлиги" принимал "Акхисар Беледиеспор" Евгения Селезнева.

Суперлига Турции, 26 тур

Генчлерберлиги – Акхисар Беледиеспор – 1:1

Голы: Скулетич, 90+3 – Селезнев, 43

На 43-й минуте матча украинец открыл счет в матче.

Хозяева смогли отыграться лишь в компенсированное арбитром время.

Акхисар Беледиеспор имеет в активе 34 очка и находится на 10 месте, Генчлерберлиги с 27 очками занимает 16 строчку турнирной таблицы.