Селезнев снова забивает, но его клуб в драматичной развязке упускает победу
Новости спорта: Гол украинца Евгения Селезнева не смог принести три очка его команде.
В 26 туре чемпионата Турции "Генчлерберлиги" принимал "Акхисар Беледиеспор" Евгения Селезнева.
Суперлига Турции, 26 тур
Генчлерберлиги – Акхисар Беледиеспор – 1:1
Голы: Скулетич, 90+3 – Селезнев, 43
На 43-й минуте матча украинец открыл счет в матче.
Хозяева смогли отыграться лишь в компенсированное арбитром время.
Акхисар Беледиеспор имеет в активе 34 очка и находится на 10 месте, Генчлерберлиги с 27 очками занимает 16 строчку турнирной таблицы.