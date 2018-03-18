Покер Салаха и гол пяткой Фирмино в обзоре матча "Ливерпуль" - "Уотфорд" (Видео)
Новости спорта: В матче 31 тура АПЛ "Ливерпуль" дома разбил "Уотфорд". Мохамед Салах выдал феерический матч, оформив покер.
Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль – Уотфорд.
Ливерпуль забил пять "сухих" мячей в ворота Уотфорда, забивая голы на любой вкус. Покер в активе невероятного Мохаммеда Салаха, еще один гол пяткой на счету Роберто Фирмино.
Ливерпуль набрал 63 очка и расположился на 3 позиции, Уотфорд с 36 пунктами остался на 11 месте.
Чемпионат Англии 2017/18, 31 тур
Ливерпуль – Уотфорд – 5:0
Голы: Салах, 4, 43, 77, 85, Фирмино, 50