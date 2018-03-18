Покер Салаха и гол пяткой Фирмино в обзоре матча "Ливерпуль" - "Уотфорд" (Видео)

Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль – Уотфорд.

Ливерпуль забил пять "сухих" мячей в ворота Уотфорда, забивая голы на любой вкус. Покер в активе невероятного Мохаммеда Салаха, еще один гол пяткой на счету Роберто Фирмино.

Ливерпуль набрал 63 очка и расположился на 3 позиции, Уотфорд с 36 пунктами остался на 11 месте.

Чемпионат Англии 2017/18, 31 тур

Ливерпуль – Уотфорд – 5:0

Голы: Салах, 4, 43, 77, 85, Фирмино, 50