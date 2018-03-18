Одноклубник Коноплянки установил уникальный рекорд Бундеслиги

Вратарь гельзенкирхенцев Ральф Ферманн установил рекорд Бундеслиги. Об этом сообщает Opta. Голкипер сыграл без замен 103 матча подряд. Это достижение он установил в матче 27-го тура против Вольфсбурга.

Отметим, что эта серия началась в сезоне 2013/2014.

Отметим, что Ферманн также сыграл на ноль последние четыре матча.

Всего Ферманн сыграл 168 матчей за Шальке во всех турнирах (127 – в Бундеслиге).

В текущем сезоне он сыграл за Шальке 27 матчей в Бундеслиге и 4 матча в Кубке Германии.