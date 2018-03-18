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Одноклубник Коноплянки установил уникальный рекорд Бундеслиги

Ральф Ферманн
22:35 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Голкипер Шальке Ральф Ферманн занял место в воротах в 103 матче своей команды кряду.

Вратарь гельзенкирхенцев Ральф Ферманн установил рекорд Бундеслиги. Об этом сообщает Opta. Голкипер сыграл без замен 103 матча подряд. Это достижение он установил в матче 27-го тура против Вольфсбурга.

Отметим, что эта серия началась в сезоне 2013/2014.

Отметим, что Ферманн также сыграл на ноль последние четыре матча.

Всего Ферманн сыграл 168 матчей за Шальке во всех турнирах (127 – в Бундеслиге).

В текущем сезоне он сыграл за Шальке 27 матчей в Бундеслиге и 4 матча в Кубке Германии.

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Новости спорта, Новости футбола, Ральф Ферманн, ФК Шальке 04, Футбол.
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