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Дибала провел переговоры во время отдыха

Пауло Дибала
14:12 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Дибала дал повод подозревать его в переходе в Атлетико.

Нападающего Ювентуса Пауло Дибалу заметили в Испании в компании тренера Атлетико Мадрид Диего Симеоне.

Дибала не получил вызов в сборную и, по информации Radio Marca, отдыхает в Испании, где его и увидели вместе с Симеоне. В испанской прессе теперь обсуждается слух о том, что Дибала может продолжить карьеру в Атлетико.

Издание предполагает, что игрок Ювентуса может заменить в команде Антуана Гризманна, который может покинуть клуб по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что Барселона готова заплатить за Гризманна 100 миллионов евро.

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Новости спорта, Пауло Дибала, ФК Атлетико М, ФК Ювентус.
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