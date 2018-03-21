Дибала провел переговоры во время отдыха

Нападающего Ювентуса Пауло Дибалу заметили в Испании в компании тренера Атлетико Мадрид Диего Симеоне.

Дибала не получил вызов в сборную и, по информации Radio Marca, отдыхает в Испании, где его и увидели вместе с Симеоне. В испанской прессе теперь обсуждается слух о том, что Дибала может продолжить карьеру в Атлетико.

Издание предполагает, что игрок Ювентуса может заменить в команде Антуана Гризманна, который может покинуть клуб по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что Барселона готова заплатить за Гризманна 100 миллионов евро.