Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана
Новости: Сборная Украины отправилась в Испанию Сборная Украины отправилась в Испанию
Новости: Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости: Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
X

Болельщики "Бешикташа" жестко раскритиковали Виду

Домагой Вида
12:10 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Болельщики турецкого "Бешикташа" не довольны трансфером Домагоя Виды.

Бывший защитник киевского «Динамо» Домагой Вида не может набрать форму в своем новом клубе.

Турецкий портал Aksam информирует о том, что болельщики стамбульского «Бешикташа» недовольны текущей формой защитника Домагоя Виды.

Источник пишет о том, что Вида так и не смог усилить состав команды, последние три матча футболист и вовсе провел на скамейке запасных.

Сейчас болельщики «Бешикташа» считают трансфер Домагоя провальным, ведь ожидали от него более высокого уровня игры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Домагой Вида, Новости футбола, ФК Бешикташ, ФК Динамо (Киев), Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Алиев дебютировал в качестве главного тренера "Челси" хочет усилится лидером "Интера" "Динамо" вскоре не будет играть на "Олимпийском"

Последние новости

Творог не всегда может быть полезным для организма Украинец стал призером открытого чемпионата Ирака по шахматам Участники АТО смогут получить бесплатное высшее и профтехническое образование
Сегодня читают в спорте
01 Не перестает удивлять: Месси забил шокирующий гол на тренировке (Видео)
02 Линарес: Ломаченко будет свергнут королем
03 Алиев дебютировал в качестве главного тренера
04 Усик - Гассиев: Беленький назвал сильные стороны Мурата
05 Ломаченко: С Линаресом должен получиться невероятный бой
Новости сегодня
12:37 Выборы в США: директор по информбезопасности Twitter покидает пост
12:36 Сестры Семеренко не думают о завершении карьеры
12:30 На пост главы Каталонии выдвигают сепаратиста
12:29 Мария Яремчук перепела песню своего отца "Усміхнися мені" (Видео)
12:26 ЦИК признала Зварича избранным нардепом по списку "БПП"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Мандат СММ ОБСЕ продлили на год Мандат СММ ОБСЕ продлили на год
Новости: В Раде принял присягу новый нардеп В Раде принял присягу новый нардеп
Новости: В метро "Житомирская" задержали мужчину со взрывчаткой В метро "Житомирская" задержали мужчину со взрывчаткой
Новости: Кейт Миддлтон показала новый стильный образ Кейт Миддлтон показала новый стильный образ
Добавить комментарий
0