Болельщики "Бешикташа" жестко раскритиковали Виду

Бывший защитник киевского «Динамо» Домагой Вида не может набрать форму в своем новом клубе.

Турецкий портал Aksam информирует о том, что болельщики стамбульского «Бешикташа» недовольны текущей формой защитника Домагоя Виды.

Источник пишет о том, что Вида так и не смог усилить состав команды, последние три матча футболист и вовсе провел на скамейке запасных.

Сейчас болельщики «Бешикташа» считают трансфер Домагоя провальным, ведь ожидали от него более высокого уровня игры.