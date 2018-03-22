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Футболист "Шахтера": Моя мечта осуществляется

Исмаили
13:23 Сегодня Телеграф
ua.tribuna.com

Новости спорта: Исмаили - о дебютном вызове в сборной Бразилии.

Защитник «Шахтера» Исмаили рассказал о дебютном вызове в сборную Бразилии.

«Я очень рад этой возможности. Каждый из нас действительно горит желанием защищать цвета своей страны. Сейчас моя мечта осуществляется, и я хочу по максимуму использовать момент, который переживаю.

Приняли очень хорошо. Прекрасно, что рядом со мной Тайсон и Фред, а также Коста, Фернандиньо и Виллиан, раньше выступавшие за «Шахтер».

Профессор Тите и его помощники поприветствовали меня, поздравили, выразили доверие и позволили чувствовать себя как дома», — сказал Исмаили.

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Новости спорта, Исмаили, Новости футбола, Сборная Бразилии, Футбол.
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