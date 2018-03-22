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СМИ: Футболисты "Шахтера" не попадут в стартовый состав Бразилии

Футболисты Шахтера
19:43 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Футболисты донецкого "Шахтера" скорее всего останутся в запасе сборной Бразилии на матч против России.

Вызванные в сборную Бразилии игроки Шахтера Фред, Тайсон и Исмаили, по мнению бразильских журналистов, не попадут в стартовый состав команды в товарищеском матче 23 марта.

Внимательно наблюдая за тренировкой, репортеры пришли к выводу, что Тите уже определился с "основой", и она будет выглядеть следующим образом: Алиссон – Дани Алвес, Тьяго Силва, Миранда, Марсело – Каземиро – Виллиан, Паулиньо, Фелипе Коутиньо, Дуглас Коста – Габриэль Жезус.

Естественно, этот вариант состава является ориентировочным и все может измениться. Кроме того, у "горняков" есть шанс попасть в "основу" на куда более важный матч – против Германии 27 марта.

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Новости спорта, Исмаили, Новости футбола, Сборная Бразилии, Тайсон, ФК Шахтер, Фред, Футбол.
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