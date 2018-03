СМИ: Футболисты "Шахтера" не попадут в стартовый состав Бразилии

Вызванные в сборную Бразилии игроки Шахтера Фред, Тайсон и Исмаили, по мнению бразильских журналистов, не попадут в стартовый состав команды в товарищеском матче 23 марта.

Внимательно наблюдая за тренировкой, репортеры пришли к выводу, что Тите уже определился с "основой", и она будет выглядеть следующим образом: Алиссон – Дани Алвес, Тьяго Силва, Миранда, Марсело – Каземиро – Виллиан, Паулиньо, Фелипе Коутиньо, Дуглас Коста – Габриэль Жезус.

Training was closed today but here's the team we now expect to line up vs Russia. Tomorrow's training session should confirm the XI

Thiago Silva returns #RUSBRA #Brasil #SelecaoBrasileira pic.twitter.com/6xVIoYo0E4

— Brasil Global Tour (@BGT_ENG) 21 марта 2018 г.