Футбол. Сборная Бразилии не оставила шансов России в Москве

В рамках подготовки к чемпионату мира – 2018 сборные России и Бразилии провели товарищеский матч. Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Все голы в этой игре пришлись на второй тайм. Забитые мячи на свой счёт записали Жоао Миранда, Паулиньо и Филиппе Коутиньо, который отличился с пенальти.

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт в Санкт-Петербурге с Францией 27 марта. В этот же день бразильская команда в Берлине сыграет товарищеский матч со сборной Германии.