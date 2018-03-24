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Футбол. Сборная Бразилии не оставила шансов России в Москве

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Сборная Бразилии
00:31 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Бразильцы не оставили ни единого шанса на победу сборной России в товарищеском поединке.

В рамках подготовки к чемпионату мира – 2018 сборные России и Бразилии провели товарищеский матч. Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Все голы в этой игре пришлись на второй тайм. Забитые мячи на свой счёт записали Жоао Миранда, Паулиньо и Филиппе Коутиньо, который отличился с пенальти.

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Следующий товарищеский матч сборная России проведёт в Санкт-Петербурге с Францией 27 марта. В этот же день бразильская команда в Берлине сыграет товарищеский матч со сборной Германии.

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