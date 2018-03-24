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СМИ: "Бавария" не сумела убедить Тухеля, немец возглавит другой топ-клуб

Томас Тухель
23:42 Сб, 24 Март 2018 Телеграф
football.ua

Новости спорта: Немецкий специалист Томас Тухель может возглавить один из топ-клубов, но это будет не "Бавария".

Бавария занимается поисками нового главного тренера, поскольку Юпп Хайнкес покинет свою должность в конце сезона.

Долгое время фаворитом на этот пост считался бывший тренер дортмундской Боруссии Томас Тухель, тем не менее, по информации Bild, 44-летний немец продолжит карьеру заграницей.

Источник сообщает, что Тухель проинформировал руководство мюнхенцев, что он уже дал слово иностранному топ-клубу. При этом не уточняется, с кем именно договорился Тухель.

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Новости спорта, Бундеслига, Новости футбола, Томас Тухель, ФК Бавария, Футбол.
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