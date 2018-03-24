СМИ: "Бавария" не сумела убедить Тухеля, немец возглавит другой топ-клуб
Новости спорта: Немецкий специалист Томас Тухель может возглавить один из топ-клубов, но это будет не "Бавария".
Бавария занимается поисками нового главного тренера, поскольку Юпп Хайнкес покинет свою должность в конце сезона.
Долгое время фаворитом на этот пост считался бывший тренер дортмундской Боруссии Томас Тухель, тем не менее, по информации Bild, 44-летний немец продолжит карьеру заграницей.
Источник сообщает, что Тухель проинформировал руководство мюнхенцев, что он уже дал слово иностранному топ-клубу. При этом не уточняется, с кем именно договорился Тухель.