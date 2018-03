Жуткое зрелище: капитан сборной Словакии проглотил язык после мощного удара мячом в лицо (Видео)

На 27-й минуте матча Шкртел получил сильный ударом мячом по лицу и мгновенно повалился на газон. 33-летний защитник начал терять сознание и у него закатился язык, однако на помощь быстро примчались партнеры по команде и медики.

Через несколько минут Шкртела удалось привести в чувство и он даже сумел продолжить игру. Однако в конце второго тайма защитник Фенербахче все же попросил замену.

Horrible scenes as Martin Škrtel was knocked out during todays friendly between Slovakia & Thailand, which led to him swallowing his tongue. A teammate managed to get to him in time and the doctor quickly after him.

Absolute Warrior. YNWA pic.twitter.com/qxHkDdf8hR

— (@ChrisvLFC) 25 марта 2018 г.