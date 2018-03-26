Гаттузо подпишет новый контракт с "Миланом"
Новости спорта: Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в ближайшее время подпишет с клубом новое соглашение, сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, стороны уже пришли к соглашению и, как ожидается, официально объявят о продолжении сотрудничества до матча 30-го тура Серии А с «Ювентусом», который состоится в субботу, 31 марта. По новому соглашению итальянский специалист будет зарабатывать € 2 млн в год плюс бонусы.
Гаттузо возглавил «Милан» в ноябре 2017 года после увольнения Винченцо Монтеллы. В настоящий момент команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.