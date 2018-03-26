Гаттузо подпишет новый контракт с "Миланом"

По информации издания, стороны уже пришли к соглашению и, как ожидается, официально объявят о продолжении сотрудничества до матча 30-го тура Серии А с «Ювентусом», который состоится в субботу, 31 марта. По новому соглашению итальянский специалист будет зарабатывать € 2 млн в год плюс бонусы.

Гаттузо возглавил «Милан» в ноябре 2017 года после увольнения Винченцо Монтеллы. В настоящий момент команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.