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"Олимпик" подписал экс-форварда "Черноморца"

Виталий Балашов
05:16 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Нападающий Виталий Балашов стал футболистом "Олимпика".

27-летний форвард Виталий Балашов подписал контракт с Олимпиком. Об этом он написал на своей страничке в Инстаграм.

"Спасибо всему руководству, персоналу, всему коллективу, что приняли в вашу футбольную семью", – написал он.

Отметим, что официальный сайт Олимпика еще не объявил о подписании нападающего. В заявке Олимпика на матчи УПЛ он тоже пока отсутствует.

Виталий Балашов ранее выступал в Украине за Черноморец и Говерлу, в Польше за Вислу, в Молдове по Милсами, а его последним клубом была белорусская Ислочь, которую он покинул в прошлом ноябре. Всего на счету хавбека 78 матчей и 11 голов в УПЛ.

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Новости спорта, Виталий Балашов, Новости футбола, ФК Олимпик, Футбол.
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