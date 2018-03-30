"Олимпик" подписал экс-форварда "Черноморца"

27-летний форвард Виталий Балашов подписал контракт с Олимпиком. Об этом он написал на своей страничке в Инстаграм.

"Спасибо всему руководству, персоналу, всему коллективу, что приняли в вашу футбольную семью", – написал он.

Отметим, что официальный сайт Олимпика еще не объявил о подписании нападающего. В заявке Олимпика на матчи УПЛ он тоже пока отсутствует.

Виталий Балашов ранее выступал в Украине за Черноморец и Говерлу, в Польше за Вислу, в Молдове по Милсами, а его последним клубом была белорусская Ислочь, которую он покинул в прошлом ноябре. Всего на счету хавбека 78 матчей и 11 голов в УПЛ.