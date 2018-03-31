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Клуб Реброва не смог пробиться в финал Кубка Саудовской Аравии

Сергей Ребров
14:06 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Аль-Ахли в полуфинале Кубка Короля проиграл Аль-Файсали.

Аль-Ахли, который возглавляет Сергей Ребров, потерпел минимальное поражение в матче 1/2 финала Кубка Короля против Аль-Фейсали.

Подопечные укринца пропустили единственный гол на 76-й минуте. Главный арбитр решил использовать VAR, чтобы уточнить пересек ли мяч линию ворот, после удара бразильского форварда Зе Лава.

Аль-Ахли занимает в чемпионате Саудовской Аравии 2-е место и отстает на одно очко от действующего чемпиона Аль-Хиляля. Отметим, что с Аль-Хилялем команда Реброва сыграет 8-го апреля.

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Новости спорта, Новости футбола, Сергей Ребров, ФК Аль-Ахли, Футбол.
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