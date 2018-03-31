Клуб Реброва не смог пробиться в финал Кубка Саудовской Аравии

Аль-Ахли, который возглавляет Сергей Ребров, потерпел минимальное поражение в матче 1/2 финала Кубка Короля против Аль-Фейсали.

Подопечные укринца пропустили единственный гол на 76-й минуте. Главный арбитр решил использовать VAR, чтобы уточнить пересек ли мяч линию ворот, после удара бразильского форварда Зе Лава.

Аль-Ахли занимает в чемпионате Саудовской Аравии 2-е место и отстает на одно очко от действующего чемпиона Аль-Хиляля. Отметим, что с Аль-Хилялем команда Реброва сыграет 8-го апреля.