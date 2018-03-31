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Джеко спас "Рому" от поражения в матче с "Болоньей"

Джеко
17:51 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: В матче 30-го тура чемпионата Италии «Болонья» принимала на своём поле «Рому».

Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» и завершилась со счётом 1:1.

Точный удар Эрика Пульгара вывел вперёд хозяев поля на 18-й минуте. «Роме» удалось отыграться лишь на 76-й минуте благодаря голу Эдина Джеко. Таким образом, «Болонья» продлила свою серию без побед в чемпионате страны до четырёх матчей, а «Рома» не смогла увеличить победную серию до четырёх игр.

«Рома» (60 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Болонья» (35) находится на 11-й строчке.

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