"Ливерпуль" сотворил камбэк в гостевом матче с "Кристал Пэлас"

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» принимал на своём поле «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей голы на свой счёт записали Садио Мане и Мохамед Салах. За хозяев отличился Лука Миливоевич, который реализовал пенальти. Таким образом, «Ливерпуль» одержал пятую победу в последних шести матчах АПЛ при одном поражении.

«Ливерпуль» (66 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Кристал Пэлас» (30) находится на 16-й строчке.