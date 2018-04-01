Порошенко прибыл в Мариуполь на матч УПЛ

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Мариуполь.

Он уже посетил Собор Святого Архистратига Михаила в городе.

Также вместе с Порошенко прибыли в Мариуполь глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, министр обороны Степан Полторак, начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко и командующий Объединенных сил Сергей Наев.

Ранее сообщалось, что Порошенко планирует посетить сегодняшний матч «Мариуполь» – «Динамо». Начало матча – 17.00.