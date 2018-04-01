Порошенко прибыл в Мариуполь на матч УПЛ
Новости спорта: Президент Украины планирует посетить матч УПЛ между "Мариуполем" и столичными "Динамо".
Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Мариуполь.
Он уже посетил Собор Святого Архистратига Михаила в городе.
Также вместе с Порошенко прибыли в Мариуполь глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, министр обороны Степан Полторак, начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко и командующий Объединенных сил Сергей Наев.
Ранее сообщалось, что Порошенко планирует посетить сегодняшний матч «Мариуполь» – «Динамо». Начало матча – 17.00.