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Порошенко прибыл в Мариуполь на матч УПЛ

Петр Порошенко
13:04 Сегодня Телеграф
tribuna.com

Новости спорта: Президент Украины планирует посетить матч УПЛ между "Мариуполем" и столичными "Динамо".

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Мариуполь.

Он уже посетил Собор Святого Архистратига Михаила в городе.

Также вместе с Порошенко прибыли в Мариуполь глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, министр обороны Степан Полторак, начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко и командующий Объединенных сил Сергей Наев.

Ранее сообщалось, что Порошенко планирует посетить сегодняшний матч «Мариуполь» – «Динамо». Начало матча – 17.00.

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Новости спорта, Новости футбола, Петр Порошенко, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Мариуполь, Футбол.
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