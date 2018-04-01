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Во время матча "Мариуполь" - "Динамо" произошла драка между фанатами и полицией
20:04 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Во время матча 25 тура УПЛ Мариуполь – Динамо (2:3) в середине второго тайма произошла драка между ультрас обоих клубов и представителями правоохранителей.

Во время поединка 25 тура УПЛ Мариуполь – Динамо (2:3) произошел неприятный эпизод с участием ультрас азовцев и киевлян и полиции.

Как стало известно Футбол 24, между фанами Мариуполя и Динамо с одной стороны и представителями правоохранительных органов произошла драка. В середине второго тайма фаны Динамо выскочили за пределы стадиона, к ним сразу же прорвались ультрас Мариуполя.

Между обеими представителями фан-движений и правоохранителями произошла драка. Известно, что были задействованы камни. Есть четверо пострадавших. Один из них фотокорреспондент Сергей Ваганов. Ему попали камнем в голову.

Среди представителей правоохранительных органов пострадавших нет, среди фанатов пострадали трое.

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Новости спорта, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Мариуполь.
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