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Второй после Роналду: Саллах провел переговоры с "Реалом"

Мохамед Салах
12:30 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Звезда "Ливерпуля" Салах провёл переговоры с «Реалом» и выдвинул свои условия.

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах провёл переговоры с руководством мадридского «Реала», утверждает Don Balon.

По информации издания, египтянин выдвинул свои условия «Королевскому клубу». Салах потребовал у руководства «Реала» гарантированное место в стартовом составе команды, а также значительное повышение оклада. Футболист хочет стать вторым самым высокооплачиваемым игроком «сливочных» после Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провёл 31 матч в английской Премьер-лиге и забил 29 голов.

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Новости спорта, Мохамед Салах, ФК Реал Мадрид, Футбол.
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