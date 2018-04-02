Второй после Роналду: Саллах провел переговоры с "Реалом"

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах провёл переговоры с руководством мадридского «Реала», утверждает Don Balon.

По информации издания, египтянин выдвинул свои условия «Королевскому клубу». Салах потребовал у руководства «Реала» гарантированное место в стартовом составе команды, а также значительное повышение оклада. Футболист хочет стать вторым самым высокооплачиваемым игроком «сливочных» после Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провёл 31 матч в английской Премьер-лиге и забил 29 голов.