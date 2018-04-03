Йоханнес Бе: Было тяжело смотреть, как Бьорндален объявил о завершении карьеры

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал решение восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена о завершении карьеры.

"С одной стороны, это было мило видеть, с другой, на это было очень тяжело смотреть. Было понятно, что он хотел продолжить карьеру, но ему пришлось уйти. Я хорошо знаю и, думаю, что, наверное, ему было ужасно осознать это", — приводит слова Бё NRK.

44-летний Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель «Большого хрустального глобуса». На его счету 95 побед на биатлонном Кубке мира, один раз он побеждал в лыжных гонках на Кубке мира.