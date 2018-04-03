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Йоханнес Бе: Было тяжело смотреть, как Бьорндален объявил о завершении карьеры

Йоханнес Бе
18:42 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Йоханнес Бе прокомментировал решение Уле-Эйнара Бьорндалена завершить карьеру профессионального спортсмена.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал решение восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена о завершении карьеры.

"С одной стороны, это было мило видеть, с другой, на это было очень тяжело смотреть. Было понятно, что он хотел продолжить карьеру, но ему пришлось уйти. Я хорошо знаю и, думаю, что, наверное, ему было ужасно осознать это", — приводит слова Бё NRK.

44-летний Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель «Большого хрустального глобуса». На его счету 95 побед на биатлонном Кубке мира, один раз он побеждал в лыжных гонках на Кубке мира.

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Новости спорта, Биатлон, Йоханнес Бё, Новости биатлона, Уле-Эйнар Бьорндален.
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