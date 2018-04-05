Чей гол красивее: Роналду или Зидана?
Новости спорта: Португалец Кришьтиану Роналду забил красивейший гол в Лиге чемпионов, но его тренер Зидан вспомнил свой гол в финале ЛЧ.
Во вторник, 3 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» (0:3) нападающий гостей Криштиану Роналду отметился дублем, забив второй мяч ударом через себя.
После матча главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан заявил, что считает более красивым свой гол, забитый ударом с лёта в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2001/02 «Реал» – «Байер» (2:1).
Чей гол красивее?
Гол Роналду 2018
Гол Зидана 2002
Напомним, мадридский "Реал" в гостях обыграл "Ювентус" со счетом 3:0.