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Чей гол красивее: Роналду или Зидана?
14:02 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Португалец Кришьтиану Роналду забил красивейший гол в Лиге чемпионов, но его тренер Зидан вспомнил свой гол в финале ЛЧ.

Во вторник, 3 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» (0:3) нападающий гостей Криштиану Роналду отметился дублем, забив второй мяч ударом через себя.

После матча главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан заявил, что считает более красивым свой гол, забитый ударом с лёта в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2001/02 «Реал» – «Байер» (2:1).

Чей гол красивее?

Гол Роналду 2018

Гол Зидана 2002

Напомним, мадридский "Реал" в гостях обыграл "Ювентус" со счетом 3:0.

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Новости спорта, Зинедин Зидан, Криштиану Роналду, Лига Чемпионов, ФК Реал Мадрид.
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