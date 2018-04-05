Чей гол красивее: Роналду или Зидана?

Во вторник, 3 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» (0:3) нападающий гостей Криштиану Роналду отметился дублем, забив второй мяч ударом через себя.

После матча главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан заявил, что считает более красивым свой гол, забитый ударом с лёта в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2001/02 «Реал» – «Байер» (2:1).

Чей гол красивее?

Гол Роналду 2018

Гол Зидана 2002

Напомним, мадридский "Реал" в гостях обыграл "Ювентус" со счетом 3:0.