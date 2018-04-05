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"Челси" нужен тренер "Монако"

Леонарду Жардим
11:55 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Жардим обойдется лондонцам в 7,5 миллионов

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может с нового сезона возглавить «Челси», сообщает Yahoo Sports.

Ранее сообщалось, что команду, скорее всего, покинет Антонио Конте, а лондонцы уже ищут ему замену.

Сообщается, что приоритетом является Жардим, который не против попробовать свои силы в другом чемпионате. Правда, он недавно продлил контракт с клубом до 2020 года, а его отступные составляют 7,5 миллионов евро.

В прошлом сезоне под руководством Жардима монегаски выиграли чемпионат Франции и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

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Новости спорта, Антонио Конте, Леонарду Жардим, Новости футбола, ФК Монако, ФК Челси, Футбол.
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