"Челси" нужен тренер "Монако"

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может с нового сезона возглавить «Челси», сообщает Yahoo Sports.

Ранее сообщалось, что команду, скорее всего, покинет Антонио Конте, а лондонцы уже ищут ему замену.

Сообщается, что приоритетом является Жардим, который не против попробовать свои силы в другом чемпионате. Правда, он недавно продлил контракт с клубом до 2020 года, а его отступные составляют 7,5 миллионов евро.

В прошлом сезоне под руководством Жардима монегаски выиграли чемпионат Франции и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.