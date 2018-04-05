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УЕФА презентовал команду недели по итогам игр 1/4 финала Лиги чемпионов

Криштиану Роналду
21:15 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: УЕФА представил команду недели по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, которая была сформирована по схеме 3-4-3.

Наибольшим представительством могут похвастаться "Реал" и "Ливерпуль" - по три человека. Эти команды с одинаковым счётом - 3:0 - обыграли "Ювентус" и "Манчестер Сити" соответственно.

Команда недели Лиги чемпионов:

голкипер: Лорис Кариус ("Ливерпуль"); защитники: Марсело ("Реал"), Дани Карвахаль ("Реал"), Херард Пике ("Барселона"); полузащитники: Франк Рибери, Тьяго Алькантара (оба – "Бавария"), Алекс Окслейд-Чамберлен ("Ливерпуль"), Пабло Сарабия ("Севилья"); нападающие: Луис Суарес ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Мохаммед Салах ("Ливерпуль").

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