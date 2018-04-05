УЕФА презентовал команду недели по итогам игр 1/4 финала Лиги чемпионов

Наибольшим представительством могут похвастаться "Реал" и "Ливерпуль" - по три человека. Эти команды с одинаковым счётом - 3:0 - обыграли "Ювентус" и "Манчестер Сити" соответственно.

The -scoring players in #UCLfantasy this week. What was your fantasy points total? pic.twitter.com/vvU55Kc8oa — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 5 апреля 2018 г.

Команда недели Лиги чемпионов:

голкипер: Лорис Кариус ("Ливерпуль"); защитники: Марсело ("Реал"), Дани Карвахаль ("Реал"), Херард Пике ("Барселона"); полузащитники: Франк Рибери, Тьяго Алькантара (оба – "Бавария"), Алекс Окслейд-Чамберлен ("Ливерпуль"), Пабло Сарабия ("Севилья"); нападающие: Луис Суарес ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Мохаммед Салах ("Ливерпуль").